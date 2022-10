Ninka dunida ka badbaadiyay hubka Nukliyeerka

Markii Soofiyeetka uu ku hanjabay in gantaalladiisa geynayo Cuba madaxweynihii Mareykanka ohn F Kennedy wuxuu talo u raadsaday Sir David Ormsby-Gore

Markii dunidu ay qarka u saarnayd in uu burburiyo hubka nukliyeerka, nin kasoo jeedo gobolka Wales ee UK oo lagu magacaabo Sir David Ormsby-Gore ayaa qaatay go'aan dareen leh wuxuu badbaadiyay dunida.

Maadama uu Mareykanka xilliggaas hoggaaminayay tartanka dalalka ay ugu jireen hubka Nukliyeerka, Midowgii Soofiyeet wuxuu dareemay in fursadda kaliya ah ee u bannaan ay tahay sidii duqeymo ka hortag ah ay ugu qaadi laheyd reer galbeedka isla markaana gantaallada uu dhigan lahaa Cuba oo 80 mayl oo kaliya ah u jirta xeebaha Mareykanka.

Madaxweyne-ku-xigeenkii Mareykanka xiliggaas Lyndon B Johnson ayaa sheegay "Anigu halkaas ayaan joogay, waxaan arkayay labada nin oo is tusayo sawirrada khariidado iyadoo midba midka kale uu foorinayo".

Gary Ginsberg, oo ah qareenka Clintons, saxafi, taariikhyahan ahna qoraaga First Friends, oo ka hadlaya dadka sida aadka ah u saameeyay madaxweynayaasha Mareykanka, ayaa sheegay in labada nin uu ka dhexeeyay iskaashi dheer oo been abuur ah.