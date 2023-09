Saynisyahanno soo saaraya tamar suurtagelin doonta in lagu noolaado Dayaxa

56 Daqiiqadood ka hor

Jaamacadda Bangor ee Waqooyiga Wales, Saynis yahanada ayaa bilaabay inay ictiraaqaan oo ay daraasadeeyaan tamar suurtagelin karta in cirbixiyeenadu ay ku noolaadaan dayaxa muddo dheer marka ay halkaasi cago dhigtaan.

Barnaamijka Artemis ee ay hogaaminayso Shirkada NASA ayaa rajeynaya in natiijo wax tar leh laga soo saaro marka la gaadho sanadka 2030ka.

Prof Simon Middleburgh oo ka tirsan jaamacadda Bangor ayaa sheegay in hindisuhu yahay mid xujo ah balse ay khubaradu "ku raaxaysanayaan hirgelintiisa".

Khubaradda ayaa aaminsan in Dayaxu yahay marinka meeraha Mars lagana heli karo agab aad u qiimo badan oo looga baahan yahay tignoolajiyada casriga ah.

Prof Middleburgh oo ka tirsan Machadka Nukliyeerka ee Futures Institute ayaa sheegay in kooxdu ay rajaynayso inay si buuxda u tijaabiso tamarta Nukliyeerka "dhowrka bilood ee soo aadan".

Unugga Trisofuel ayaa loo isticmaali karaa in lagu dhaliyo curiyaha nukliyeer yar, oo ay soo saartay shirkada Rolls Royce.

Mid ka mid ah yoolalka ugu waaweyn ee howlwadeenada ayaa ah in la ugaarsado barafka ku saleysan biyaha kaas oo ay saynisyahannadu sheegeen in mustaqbalka uu taageeri karo in bini’aadamka uu ku noolaado Dayaxa.