"Dhammaantood way baqayaan": Maalqabeenka keliya ee ku dhiiraday dhaleeceynta Putin

Waxaa jirta hal kalmad oo fudud, sida uu qabo Mr Mints:taasi oo ah "Dhammaantood way baqayaan."

Mr Mints ayaa sheegay in "qof kasta" oo si cad u dhaleeceeya Putin "uu wajahayo walwal la xiriira sida uu ku badbaadi karo ".

64-jirkaan oo hantidiisa ku dhisay shirkadda maalgashiga ee O1 Group, oo uu aasaasay 2003 kii dibna u iibiyey 2018, ayaa sheegay in Ruushka ciqaab kula kaco milkiilayaasha ganacsiga, iyadoo oo loo sameeyo kiis dambiyeed been abuur ah oo ka dhan ah ganacsigooda".

Xabsi lama hur’aan ah

Mr Mints waxa uu dareemay in uu u baahan yahay in uu ka tago Ruushka 2015-kii una aado UK "iyada loo sababaneeyo cadaadiska sii kordhayay ee ka dhanka ah mucaaradka siyaasadeed", iyada oo Boris Nemtsov la toogtay sanadkaas.

Mr Nemtsov waxa uu ahaa nin aad uga soo horjeeday madaxweyne Putin. Dilkiisa 2015-kii ayaa ah dilkii ugu sarreeyay ee siyaasadeed tan iyo markii uu xukunka la wareegay Mr Putin. Maamulka ayaase dafiray in ii arrintaan wax lug ah ku lahaa.

Wuxuu sheegay in markii arrimahaasi ay bilowdeen uu u arkay in ay tahay in dalka uu isaga baxo.