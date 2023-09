Waa kuma ninka lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay dilkii Tupac Shakur ee gacanta lagu soo dhigay?

54 Daqiiqadood ka hor

Booliiska Mareykanka ayaa ku eedeeyay hoggaamiye koox burcada oo hore in uu ka dambeeyay dilkii sanadkii 1996-dii loo geystay fanaankii Tupac Shakur, taasi oo ah guul laga gaaray kiis in muddo ah socday oo wali ay natiijadiisa sugayeen shacabka.

Halyeyga hip-hop-ka ee reer New York ayaa lagu riday afar xabadood isagoo 25 jir ah kadib weerar baabuur oo ka dhacay Las Vegas.

Booliska ayaa sheegay in uu qorsheeyay toogashadan dhimashada dhalisay kadib markii wiil uu adeer u yahay uu ku lug lahaa dagaal uu lala galay Shakur xilli uu ku sugnaa goob khamaar lagu dhigto.

Greg Kading, oo ah dambi baare howlgab ah kana tirsanaa booliska Los Angeles isla markaana sanado badan ku qaatay baaritaanka dilka Shakur, ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegay in uusan la yaabin xarigga Mr Davis.” "Ninkii ugu dambeeyay ee lagu helay" kiiska.

Shir jaraa'id oo uu qabtay gelinkii dambe ee jimcihii, sarkaal boolis ah oo lagu magacaabo Jason Johansson ayaa sheegay in ku adkaysiga ciidanka ee baaritaanka uu "ugu dambeyntii xog ka helay", ka hor inta uusan sharraxin waxa horseeday horumarka laga gaaray kiiskan.

Mr Johansson ayaa weriyeyaasha usoo bandhigay muuqaallo ay kaamirada ammaanka ee hoteelka duubtay kuwaas oo muujinaya Anderson oo la garaacayo. Waxa uu sheegay in taasi ay ugu dambeyntii keentay in la toogto Shakur xilli uu gaarigiisa ku sugayay leyrarka haga waddooyinka.

Sarkaalku waxa uu intaa ku daray in ay si deg-deg ah u caddaatay in tani ay tahay fal dembiyeed la xiriira gaangiska, waxaana muuqatay in kiiskan marar badan dib loo eegay.