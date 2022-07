Maxay tahay arrinta ka xanaajisay Al-Shabaab ee uu soo hadal-qaaday madaxweyne Xasan Sheekh?

Saacad ka hor

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladdiisa ay ka go’an tahay in Soomaaliya laga saaro Al-Shabaab. Wuxuu ballan-qaaday in ay la geli doonaan dagaal dhinac walba ah oo aan la isu-tureyn.