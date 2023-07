Waa maxay mirahan faa’iidada u leh caafimaadka taranka?

Sida ay khubarradu sheegeen, Sabiibka Madow, ayaa waxa ku jira afar nooc oo ah fitamiin-ka C, oo in ka badan tan saliidda Macsarada laga helo oo kale ah, halka sidoo kale laga helo walxaha laga sameeyo dawada ka difaacda unugyada waxyeelada.

Maxay tahay sababta Sabiibka Madow uu faa'iido inoogu leeyahay?

Cabitaanka Blackcurrant, ayaa waxaa la siiyay carruurta Ingiriiska intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee adduunka, sababo la xiriira in mirahani ay ku jiraan fitamiin C oo aad u sarreeya.

Professor Cassidy, ayaa sheegay in mirahani uu wanaajiyo Qulqulka Dhiigga, taasoo sidoo kale u leh faa'iidooyin caafimaadka. Tobankii sano ee la soo dhaafay, caddeynta maadada ku jirta mirahan, ayaa sii korodhay. Waxa la muujiyay inay si gaar ah waxtar ugu leedahay caafimaadka Wadnaha iyo Maskaxda, halka dhawaanahanna la ogaaday in sidoo kale ay u wanaagsan tahay xanuunnada, sida Parkinson ama Shalalka..'

Williams ayaa wuxuu hadalkiisa intaa ku daray in haddii qof uu lasoo darso dhibaato ah in uu xadidmo qulqulka dhiigga, waxay la macno tahay in xididkaasi "uusan ururin karin ama qeybin karin dhiigga, waqti ka dibna tani waxay saameyn xun ku leedahay Cadaadiska Dhiigga."