Caada-joogsiga xilligiisa kasoo hormara iyo caafimaad darra ku gadaaman

Saacad ka hor

Waxa ay ka siman yihiin dhammaan bukaannadan ayaa ah in bukaannadaas iyo qaraabadoodu ay si buuxda ugu qanacsan yihiin in dhibaatada ay sabab u tahay caada go’ kusoo wajahan.

Waxaa caada u ah bulshadeenna hadda in dhibaatooyin kano o dhan loo saariyo 12ka bilood ee caada go’a ka horeeya hadiibay haweenaydu ay gaadho 40 jir. Tani waxay noqon kartaa mid aad u khaldan oo khatar ah. Dhab ahaantii da'da caada joogsiga ee haweeneyda badanaa waa 48-49, mararka qaarkood waxay sii socon kartaa ilaa 50-51. Laakiin haddii caadadu ay sii socoto kontonka ka dib, waa in uu si joogto ah u hubiyaa dhakhtarka dumarka.

Haddaba maxay yihiin calaamadanahani?

Maxaa keena caada joogsiga soo dhakhsada?

Waxaa laga yaabaa in caadadu ay ka joogsato goor hore dumarka leh tilmaamaha sida in aanay waligeed isticmaalin kaniiniyada ka hortagga uurka, in ay yaraanta caruur ku dhashay, inay ay caruur badan dhashay iyo in aanay weligeed soo dilmin.