Soomaaliya iyo Ruushka: Saaxiibtinimadii qurxooneed ee isku badashay cadaawada.

35 Daqiiqadood ka hor

Ruushka ayaa in ka badan 684 million oo doolar bartamihii toddobadkan ka cafiyay Soomaaliya ka dib heshiis ka dhacay magaalada Saint Petersburg ee dalka Ruushka.

Wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya, Biixi Iimaan Cige ayaa saxiixay heshiiska uu Ruushka in ka badan $684 million kaga cafiyay Soomaaliya sida laga soo xigtay telefishanka qaranka Soomaaliya.

Dhawaan ayay ahayd markii wasiirkii hore ee maaliyadda dowladda Soomaaliya, Dr Cilmi Maxamuud Nuur uu sheegay in Ruushku ogolaaday in Soomaaliya uu ka cafiyo deyn dhan 600 oo Milyan oo doolar.

Shir jaraa’id oo ay labada dhinac wadajir ugu qabteen Moscow ayay ku sheegeen inay uga wada hadleen hagaajinta iyo xoojinta xiriirka labada dhinac, oo aan horumar weyn sameyn wixii ka dambeeyay markii kacaanku xiriirka u jaray Midowga Sofiyet shan iyo afartan sano kahor. Wixii markaas ka horreeyay Ruushka ayaa xiriir dhor kala dhexeeyay Soomaaliya, iyada oo loo arkayay in uu yahay dalka ugu saameynta weyn ee qeyb libaax leh ku yeeshay dhismaha ciidanka Soomaaliya.

Wasiirka Arrimaha Dibeda ee Ruushka ayaa sheegay in dalkiisu diyaar u yahay in uu ciidamada Soomaaliya ku taageero qalab militari oo ka caawin kara dagaalka lagu la jiro kooxda Al-Shabaab.

Cabdisalaam Guuleed oo ah khabiir amni iyo taliye-xigeenkii hore ee hay’adda sirdoonka Soomaaliya ayaa BBC u sheegay inay u eg tahay in kulamada labada dhinac ee Moscow ka dhacay kuwo muddo dheer laga shaqeynayay, isaga oo xusay in kaalmo ciidan oo laga helo Ruushka inay wax badan ka bedeli karto awoodda dowladda iyo amniga gudaha. “Soomaaliya way u baahan tahay dalal badan oo ka caawiya dagaalka Al-Shabaab. Ruushka waxa uu ka mid noqon karaa kuwa ugu mudan ee gacanta weyn geysan kara,” ayuu yiri Cabdisalaam.