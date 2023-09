Sida hees la qaaday 70 tameeyadii ay ugu dhex faaftay dhallinta Soomaalida iyo Itoobiyaanka

Saacad ka hor

Heesaha Soomaalida iyo kuwa Itoobiyaanka ayaa mararka qaar u muuqda in ay is shabahan marka laga eego luuqda ama laxameynta iyo garaacista qalabka kala duwan ee Muusikada.

Maxay caan uga noqotay TikTok?

Sayid Cumar oo aan wax ka weydiinnay heestan uu duubay iyo fal celinta ka dhalatay ayaa yiri: “Anigu heestan in ay gabar Ethiopian ah ku luuqeyneyso ma moodeyn maadama erayada ay ahaayeen erayo af Soomaali ah, maalintii aan soo duubay maalintii xigtay ayaan arkay muuqalkii oo ay daawadeen dad gaaraya in kabadan hal milyan, wan yaabay kadib ayaa la’iisheegay in heesta ay ku luuqeyneyso gabadh aan Soomaali ahayn”.