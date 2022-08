Magaalada ay meydadka daadsan yihiin ee naxashka kaliya laga iibsado

"Waa wax fiican haddiiba aad hesho aas, iskaba dhaaf in ay ku aasaan qoyskaaga ama saaxiibbadaa," ayuu yiri nin ka shaqeeya qabuuraha, oo suuqa u tagay in uu qaado 10 naxash oo nooca raqiiska ah.

Muddo shan sano ah oo kaliya gudaheed ayuu dagaalkaas ku galaaftay nolosha tobannaan kun oo qof, halka uu dad gaaraya hal milyan oo kalena ku khasbay in ay guryahooda ka barakacaan.

Xasaradda ayaa kululaatay sanadkii 2016 markii kumannaan qof oo ku sugan magaalada Bamenda iyo qaar kale oo ku hadla Ingiriiska ay isku fara-saareen dibadbaxyo looga soo horjeedo in iskuullada iyo maxkamadaha loo adeegsado af-Faransiiska iyo in aan Ingiriiska lagu soo saarin daabacaadaha dowladda, inkastoo ay tahay luqadda rasmiga ah.

Dowladdu waxay ciidankeeda ku amartay in la raafo dadka bannaanabaxaya, beddelkii ay isku dayi lahayd in ay gasho wadahadal lagu qancinayo dadka ay murugada u taallay. Dhallinyarada ayaa sanadkii xigay hub qaatay iyagoo ku dhawaaqay in Ambazonia oo ah labo gobol af-Ingiriis looga hadlo ay ka go’een dalka intii kale.