Carfisada guryaha oo laga digay inay sababto dhimasho

53 Daqiiqadood ka hor

Iyada oo laga jawaabayo arrintan, ururka warshadaha soo saara carfisadanAerosol ee Britain (BAMA) ayaa sheegay in carfisada ay ku dul qoran yihiin ereyo "digniino ah oo iska cad".

Sharci ahaan, shirkadaha so saara carfisada waa inay ku dul qoraan weelka ay ku jirto "ka fogee isla markaana dhig meel aanay carruurtu gaari karin". Si kastaba ha ahaatee, waalidiinta Giorgia waxay yiraahdeen qoraalku far yar buu ku qornaa.

Waxay aaminsan yihiin in waalidiin badan ay carruurtooda u iibiyaan carfisada iyagoon dareemin digniinta ku qoran.

"Waxaan jeclaan lahaa in qof ku nool adduunka uusan marin dhibaatadii aan soo maray".

Giorgia waxay qabtay xanuunka autism-ka, aabbaheedna wuxuu sheegay in gabadhiisa ay jacleyd in bustayaasha ay ku buufiso carfiso.

Giorgia walaalkeed ka weyn ayaa arkay gabadha iyada oo aan hadleyn xilli ay ku sugneyd qolka jiifka 11 May 2022.

"Albaabka guriga wuu furnaa, ma kala cadda in carfisada ay si daran guriga ugu buufiso iyo in kale balse waxay u muuqataa in wax badan ay ku buufisay halkaas"