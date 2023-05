Waa maxay dhaqaale la'aanta soo wajahday shirkadda Hollywood?

shaqo joojintii ugu horreysay muddo 15 sano ah, ayaa la filayaa, in ay sameeyaan in ka badan 9,000 oo qoraa, ku dhawaad 98% xubnaha codbixinta ayaa qarka u saaran inay baxaan.

Dhankooda, shirkadaha ayaa si wada jir ah u sheegay in ay waajib ku tahay in ay dhimaan kharashaadka cadaadisyada maaliyadeed awgeed, iyaga oo xusay sida guud ahaan lacagaha la siiyo qorayaasha ay u gaareen heerkii ugu sarreeyay abid oo dhan $494m sanadkii 2021-ka.

'Ma awoodo in aan is bixiyo'

Sida laga soo xigtay wariye Hollywood-ka ka warrama, kooxda cabashada gudbisay ee Writers Guild of America ayaa u sheegay in xubnahooda ay diyaar u yihiin inay soo doortaan haddii heshiis cusub la gaari waayo ugu dambeyn Isniinta.

Alex O'Keefe, oo ah qoraaga taxanaha The Bear , xubinna ka ah ururkaas, ayaa BBC-da u sheegay in kala bar dhammaan qorayaasha la siiyo lacagta ugu yar ee wax soo saarka.

"Laakin waxaan isku aragnaa anaga nafteena in aynaan ku noolaan karin meelaha qaar sida caasimadaha New York iyo Los Angeles, halkaas oo aan u baahannahay inaan joogno meelo loogu tala galay qorayaasha."

Waxa uu sheegay in markii isaga iyo asxaabtiisu ay ku guulaysteen Abaalmarinta Writers Guild of America ee ay ku heleen taxanaha ugu wanaagsan ee The Bear, in uu xafladda ku tagay isaga oo xiran suud ay u soo iibiyeen asxaabtiisa iyo qoyskiisu.