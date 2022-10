Siyaabo aadan weligaa ku arkin "Cali Dheere"

Filimkan ayaa waxa uu soo baxay sanadkii 1973, bil kaddib markii ay is guursadeen Bachchan iyo Bhaduri, waxayna guulo ka gaareen shirkadda filimada qiimeysa ee Box-office-ka.

Ninka filimada dhaleeceeya, Jai ​​Arjun Singh, ayaa ku tilmaamay mid ka mid ah kuwa ugu caansan filimadiisa islamarkaana waxa uu sheegay in Bachchan iyo Bhaduri ay leeyihiin codad qurux badan.

"Waan ka qoomameynayaa in aanan wali awoodin in aan la shaqeeyo Amitabh Bachchan, waa qaladkeyga in filimka aanu ku guuleysan, waligey fursad kale ma helin," ayuu Ghai ku yiri wareysi uu bixiyay xilli dambe.