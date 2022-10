Habboon Maxamed: Gabadha uu kansarka naasaha ku dhacay ee ka yaabisay dhakhaatiirta

Saacad ka hor

"Naaskii bidixda wuu qallalay, caano ma jirin, naaskan kansarka laga heli doono mar kasta caano ayaa ka imaanayay, marka caanahaasna way i shaki geliyeen, kaddibna waxaan isku arkay burada, markii hore way yareyd ilaa ay la ekaato canabka oo kale," ayay tiri Habboon.

Hase yeeshee, markii ay aragtay in maaalinba maalinta ka dambeysa ay xaaladdeeda ka sii dareyso iskuna arkeyso calaamado shaki sii gelinayay, ayaa iyadoo aan wax walwal ah qabin si ka duwan sida dadka isaga shakiya xanuunkan, waxay go’aansatay inay tagto isbitaalka.

Dhaqaatiirta ayaa kula taliyay inay daawo qaadato oo ay maalmo ka dib soo laabato, hase yeeshee, Habboon oo heysata warbixinnada ay ka heshay Google-ka waxay dareemeysay in xaaladdeedu ay khatar ku jirto haddii aan deg deg wax loogu qaban, taas oo muran dheer ka dib ay dhaqaatiirtu oggolaadeen inay baaraan.

Saddex cisho ka dib baaritaanka, waxaa la ogaaday in Habboon ay qabto heerka labaad ee kansarka naasaha, waxayna dhaqaatiirtu u qabteen ballan iyagoo kula taliyay inay soo kaxaysato qof qoyskeeda ka tirsan si loogu sheego natiijada.

Habboon markan way u caddaatay in shakigeedii uu rumoobay, waxayse ku faraxsaneyd inay sameysay dadaal ayna xilli hore is baartay. Iyadoo dhiirran oo cidna aysan la socon ayay tagtay isbitaalka.