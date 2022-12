Su'aalaha ku gedaaman saxafigii reer Pakistan ee lagu dilay Kenya

Dilka weriyihii caanka ahaa ee u dhashay dalka Pakistan ee ay boolisku ku toogteen dalka Kenya, arrintaas aad ayaa looga cadhooday dalkiisa, xilli dad badan ay is weydiinayaan sida ay arrintan oo kale ku dhici karto.

Dadka ka soo horjeeda dowladda Pakistan ee hadda jirta ayaa aaminsan in lagu bartilmaameedsaday shirqool laga soo abaabulay Pakistan.

Balse booliiska Kenya ayaa warbixin hordhac ah oo ay soo saareen ku sheegay in 49-jirkan lagu toogtay si kama ah gaadhi xawaare sare ku socday.

Sidee wax u dhaceen?

Booliska ayaa soo saaray hadalo is khilaafaya oo ku saabsan toogashada.

Mid ka mid ah wararka ayaa sheegaya in Shariif uu saarnaa gaari lagu qalday mid la sheegay in la xaday.

Warbixintii ugu horreysay ee booliiska ayaa lagu sheegay in askartu ay ku raad joogeen gaariga la la'yahay markii la dilayay.

Wararka ayaa sheegaya in darawalkii waday gaadhiga Land Cruiser-ka Shariif uu ka dhaga adeygay amar ahaa in uu istaago ka hor intii aanu la kulmin jid gooyo, kadibna ay askartu rasaas ku fureen gaadhiga markii uu ka dhaqaaqay, taasi oo keentay in wariyaha uu ku geeriyoodo.