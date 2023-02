Guddoomiye Cabdirisaaq Khaliif “Madaxweyne Muuse ayaa furay xargihii nabadda Laasacaanood”

Guddoomiyaha golaha wakiillada jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Somaliland, Cabdirisaaq Khaliif Axmed, ayaa isagoo ku sugan gudaha magaalada Laasacaanood waxa uu sheegay in iskudayo lagu joojinayay dagaalka ay ka socon waayeen dhanka Madaxwyne Muuse Biixi Cabdi.

Waxa uu tilmaamay in xabbad joojintii ay ku dhawaaqday xukuumadda Somaliland looga gol lahaa in aanu dagaalka joogsan, isagoo sheegay in Madaxweynaha uu ku ballan furay isaga iyo ergo ka socoto beesha Caalamka.

“Wefdigii Madaxwynaha metalayay ee joogay magaalada Caynabo ayaa soo saaray war murtiyeed ay ku sheegayaan in xabbad joojin uu Madaxweynuhu ku dhawaaqay. Waxay u muuqatay xabbad joojintaas in aanay dhaqangeli kareynin, ciidamaduna waa ay is hor fadhiyeen. Subixiina ciidamada dowladda ayaa weerarka soo qaaday,” ayuu u sheegay BBC-da guddoomiye Cabdirisaaq.

Hadalka guddoomiyaha ayaa ku soo beegmaya xilli dadka deegaanka ee la dagaallamaya ciidamada Somaliland ay guul ka sheegteen dagaal shalay dhacay.

Guddoomiyaha ayaa ku dooday in ergaga salaadiinta ah ee laga diray Hargeysa aan arrintooda loo wajihin sidii ay ku heshiiyeen Madaxweyne Muuse Biixi iyo xubno ka tirsan Beesha Caalamka oo doonay in la joojiyo colaadda Laasacaanood.

Xukuumadda Somaliland ayaa dhowr jeer oo hore sheegtay in Laasacaanood ay ku dagaallamayaan kooxo argagixiso ah, arrintaas oo uu beeniyay guddoomiyaha golaha wakiillada.

“Waxaa socday dacaayado la oron karo waxaa loogu talo galay in arrintan lagu murgiyo oo sheegaya in magaalada dadka ku dagaallamaya ay argagixiso yihiin, in Garaadadu ay soo dirayaan dad argagixiso ah. Dad ay ku socoto dacaayadda noocaasi ahna sida loola galo wadahadal ama nabad looga doonaa adiguba waad garan kartaa inay adag tahay,” ayuu yiri guddoomiye Cabdirisaaq oo la hadlay BBC-da.

Mas’uulkan oo ka mid ah kuwa ugu maqaamka sarreeya Somaliland ayaa sheegay in xalka arrinta Laasacanood ay ka go’do Garaadada, oo horraantii Bishan shaaciyay qodobo ay kamid yihiin in xukuumadda Muuse Biixi ay ciidamadeeda kala baxdo magaalada.

Somaliland ayaa dhowr jeer oo hore ku eedaysay Puntland in ay hurinayso colaadda oo uu ciidankeeda ka dagaallamyo magaalada, eedeyntaas oo ay beenisay xukuumadda Garowe.

Guddoomiye Cabdirisaaq ayaa dhanka kale tilmaamay in xasuuq laga geystay Laasacanood, arrintaas oo uu sheegay in lagala xisaabtami doono cidda ka dambeysay.

Mar la weydiiyay inuu ku noqon doono Hargeysa, ayaa waxa uu guddoomiye Cabdirisaaq sheegay inuu hortagi doono golaha wakiillada, isla markaana uu uga warbixin doono waxa ka dhacay Laasacaanood.