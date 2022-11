Hooyo qudha ka jartay nin wiilasheeda faraxumeeyay

Siddeed sano ka hor Sarah Sands ayaa mindi ku dishay nin lagu eedeeyay in uu kufsi u geystay carruur yar yar.

Markii ugu horreysay oo ay wada hadleen saddexdeeda wiil ayay BBC-da u sheegtay in dhammaantood uu ninkaan ku sameeyay faroxumeen, hase yeeshee hadda waxay carruurta dareemayaan dambiga ay hooyadood gashay.

Xilli habeen ah sanadkii 2014-kii, Sarah Sands waxay ka tagtay gurigeeda oo ku yaalla bariga London iyadoo madaxa ay koofi u saaran tahay isla markaana ku hubeysan mindi. Waxay u dhaqaaqday dhanka guriga uu ku noolaa ninkan waxay toorri ku dhufatay Michael Pleasted siddeed jeer, wax markii dambe lagu tilmaamay "weerar laga shaqeeyay" waana uu dhiig baxay.

Pleasted wuxuu ahaa 77 jir waxaana la sheegay inuu qabay xanuun ku riixaya faraxumeynta carruurta. Isla xilligaas wuxuu wajahayay eedeymo galmo oo dheeraad ah, oo ka dhan ah wiilasha yar yar. Sida uu qabo sharciga la xiriira kiisaskaan oo kale lama shaacin karin magacyada wiilasha muddadii lagu jiray dacwadda.

BBC-da ayaa hadda ogaatay in dhammaan wiilsha la faraxumeeyay ay yihiin wiilasha ay dhashay haweenayda dishay Pleasted, ee Sarah Sands.

Curadkeeda, Bradley, oo 12 jir ahaa xilligaas, ayaa sanadkii hore ka tanaasulay kiiskaas si aan magaciisa loo sheegin. Walaalihii oo mataano ah laguna kala magacaabo Alfie iyo Reece oo iyaguna hadda waraysi siiyay BBC News, ayaa iyaguna qaaday tallaabo la mid ah tii walaalkood.

Waxay ahaayeen 11 jirro markii hooyadood ay dishay ninka lagu eedeeyay in uu ku xadgudbay.

Hadda oo ay da'doodu tahay 19 iyo 20 - waxay xusuustaan, markay carruurnimada, ay ogaadeen waxay hooyadood samaysay. Iyagoo ka garab hadlaya hooyadood, waxay sheegeen in ay soo mareen nolol adag. Hooyada ayaa sheegtay inay ka qoomamaysay wixii ay samaysay.

Sarah Sands iyo qoyskeeda waxay u guureen gurigooda cusub, oo ku yaal Silvertown, bilo ka hor markii dilku dhacay. Waxayna saaxiib la noqotay Plested, kaas oo keligiis noolaa. Waxa uu ahaa shaqsi sumcad weyn ku leh aagga uu ku noolaa. Waxay sheegtay in ay aad u qaddarin jireen isla markaana ay xitaa cunto u karisay mararka qaarna wehel u noqon jirtay.

'Dunida dhan ayaa amakaagtay'

Habeenkii weerarku dhacayay waxaa qabatay kaamiradda CCTV-ga iyadoo u socotay guriga Pleasted. Waxay sheegtay in ay rabtay inay waydiiso inuu qirto dambiga oo dhibaatada uu ka dhaafo wiilasheeda.

Waxay tiri “ma garan karo waxaan halkaa ka sameynayay,”. Waxay tiri “waxaan xaqiiqsaday in aan sameeyay khalad weyn,”. Laakin Pleasted ayaa u sheegay haweenaydaan in carruurteedu ay been ka sheegeen. Ninkaan ayaan muujin wax ka qoomameyn ah oo ku aaddan falka lagu eedeeyay sida ay sheegtay Sands.

Waxay sheegtay in ay xusuusato in gacanteeda bidix ay ku haysatay mindi habeenkuu dilku dhacayay, waxayna intaa ku dartay in uu isku dayay in uu ka dafo mindida. Waxay ku adkesatay inuu doonayay inuu dilo haddii ay gacanta u gasho.

Saacado kadib booliiska ayay isku dhiibtay iyada oo mindi dhiig leh gacanta ku wadata dhererkeeduna uu ku yaalla dhiig sidoo kale. Garsoore maxkamadeed ayaa sheegay in aanu rumeysan in si ku talagal ah ay ugu fikirtay qaadshada mindida blase waxaa uu intaa raaciyay in ay maskaxdeeda ku jirtay isticmaalka mindida.

Sarah Sands waxaa lagu xukumay dambi ah in ay dil gaysatay, iyadoo lagu sababeeyay in ay is xakamayn kari wayday. Waxay xabsiga ku jirtay saddex sano iyo bar – balse markii dambe waxa ay aragtay in xukunka lagu kordhiyay toddobo sano iyo bar, sababtoo ah waxa lagu xukumay markii hore in xukunkeedu yahay mid dabacsan. Garsoorayaasha Maxkamadda Racfaanka ayaa sheegay in aysan waxba sameyn si ay u caawiso Pleasted iyo in aysan wicin adeegga degdegga ah.

Ku dhowaad afar sano ayay xabsiga ku jirtay. "Sharciga gacmaheyga ayaan ku qaatay," ayay hadda tiri. "Mar walba waxaa la igu soo ababiyay inaan qaado mas'uuliyadda falka aan gaysto,"ayay tiri.

Muddadii ay hooyadaan xabsiga ku jirtay, saddexda wiil iyo labadii walaalahood ee ka yaraa waxay la noolaayeen ayeeydood.

"Dhammaanteen waxaan ku wada jirnay hal qol oo ma jirin wax sir ah," Bradley ayaa u sheegay sidaa BBC. Carruurta Sands ayaa sheegay in dadku ay waydiin jireen xaaladda hooyadood. Mar la waydiiyay Sands in ay dareemayso dambi sababo la xiriira nolasha ay dhaafisay Pleasted waxay tiri “marna iguma soo dhicin in aan dembiile noqon doono."

Sarah Sands ayaa xabsiga laga sii daayay sanadkii 2018-kii. Wiilasheeda ayayna dib ula midowday, iyagoo bilaabay in xiriirkoodii ay dib u dhisaan maaddama ay muddo kala maqnaayeen.

Wiilashu waxay sheegeen in caruur ahaan ay ka qoomameeyeen soo bandhigidda xadgudubka. "Haddii aan dhammaanteen afka ka xiran lahayn, hooyadeen ayaan haysan lahayn, waxaanan aadi lahayn dukaan, shaleemo, annagoo sameyn lahayn wixii uu sameyn lahaa 12-jirka caadiga ah," ayuu yiri Bradley.