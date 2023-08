Ma Eey baa mise waa nin?

$20,000 ayuu ku bixiyey in uu eey iska dhigo

Si uu gaadho hankiisii aan caadiga ahayn ee ahaa in uu u ekaado ey waxa uu ka helay oo iibsday hu’ heer sare ah oo farshaxan ahaan u eeg eyga taas oo ay sameeyeen shirkadda Jabbaaniiska ah ee lagu magaacbo Zeppet.Z.

Sida laga soo xigtay Toco, muuqaal ayaa laga duubay sannadkii hore mar uu wareysi siinayay TV-ga Jarmalka ee RTL. "Nasiib wanaag, waxaan helay ogolaansho aan qalabkan iyo hu’gan ugu isticmaali karo muuqaalladayda oo dadka gaadhsiin karo, markaas waxaan u oggolaada in dadweynuhu ay ka daawadaan bartayda Youtubka." wuxuu ku qoray sharaxaadda muuqaalka.

Sida la saadaalin karo, Toco waxa uu kala kulmay dhalleecayn baahsan iyaga oo dadku ku eedaynayaan dedaalladiisa uu ku doonayo in uu ey ugu eekaado markii muuqaalladiisu aad u baaheen.

Dad badan ayaa kula taliyey in jacaylkan dheraadka ah ee u u qabo noqoshada ey ama xayawaan ay xanuun ku taxaluqdo, isla markaana ay tahay in uu gargaar caafimaad raadsado.

Isaga oo ka jawaabaya faallooyinka, Toco ayaa sheegay in aysan ahayn xanuun: "Kaliya waan ka xumahay in dadku ay sidaas u malayn karaan. Waan jeclahay xayawaanka oo waxaan ku raaxeeystaa u dhaqmidda sida eyga."

"Tani waa hiwaayaddeyda, sidaas darteed waan sii wadi doonaa. Way iga farxisaa iyo dadka kaleba."

“waxaan xasuustaa markaa aan dhiganayey dugsigaygii in aan ku qoray buuggaygii in maka aan weynaado aan oonayo in aan noqdo ey bannaanka iyo debedda mar mara”