Tallaabooyinka aad qaadi karto hadii akoongaaga la jabsado inta aan sawiradaada la faafin.

54 Daqiiqadood ka hor

Waa arrin dabiici ah in qofku uu ka welwelo suuurgalnimada in ay soo wejahdo in la fashiliyo ama la baahiyo xogtiisa gaarka ah, gaar ahaan xilli dhacdooyinka la xidhiidha jabsashada xogtu ay muddooyinkan danbe is dabajoog noqdeen.