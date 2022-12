Waa Kuma Victor Bout, Mukhalaska hubka ee kumagac dheer ganacsadaha geerida?

36 Daqiiqadood ka hor

Ninkan caanka ah ee hubka ka ganacsada Victor Bout ayaa xabsi maraykanka ku yaal laga sii daayey kadib maxaabiis is waydaarsi dhexmaray maraykanka iyo Ruushka isagoo lagu badashay xidigta kubadda kolayga Brittany Geiner, taas oo Ruuska u xirnayd.

Dhowrkii bilood ee u dambeeyay, waxaa jiray hadallo warbaahinta dhexmarayey oo sheegayey in masuuliyiinta Maraykanka ay ka fikirayaan sii daynta Victor Bott asagoo lagu badalanayo Brittany Greiner.

Bout oo ah sarkaal hore ee ciidamadii cirka xiligiii soofiyeedka ayaa aad ugu caan baxay ka nacsiga hubka ilaa laga sameeyay filin loogu magac daray aabaha dagaalka (lord of war).

Balse yuu yahay ninkan loogu yeero ganacsadaha geerida?

Victor wuxuu ku dooday inuu yahay ganacsade caadi ah oo si sharci ah alaabo kale uga ganacsada balse lagu eedeeyay in uu hub ka iibiyo falaagada caalamiga ah ee koonfurta Ameerika asaga oo ku tilmaamay eedaymahani inay yihiin kuwa uu Maraykan-ku siyaasad uga gol leeyahay.

sanadkii 2012 ayey maxkamadi xukuntay. Balse gudiga xeerbeetida New York ayaan ku qancin sheekadiisa waxaana lagu xukumay 25 sano oo xarig ah isku day dil oo uu la doonayey saraakiil maraykan ah iyo iibka uu ka iibiyey lidka diyaaradaha urur aragagixiso. Victor waa muwaadin ruush ah kuna dhashay Tajikistan. Wuxuu 1990-meeyadii bilaabay ganacsiga safrinta dhanka hawada kadib markii uu midowgii soofiyeedku kala daatay 2007, xeel dheerayaasha amniga Douglas Farah iyo Stephen Brann ayaa ku qoray buugooda 'Merchants of Death' in Bott uu bilaabay ganacsigiisa asigoo adeegsanaya diyaaradaha dagaalka ee looga tagay garoomada diyaaradaha kadib burburkii midowga soofiyeet.