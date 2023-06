Nin inta uu xaaskiisa jarjaray, hilibkeedana kariyay kadibna "bahal siiyay"

24 Daqiiqadood ka hor

"Meydka waa la jarjaray kaddibna waxaa lagu kariyey digsiga cuntada lagu karsado si ay u fududaato in tuuro, balse weli lama hubo in eeyaha la siiyay," ayuu yiri taliye ku xigeenka booliiska Jayant Bajbaale.

Waxaa lagu hayay boorsooyin waxaana lagu qariyay meelo kala duwan oo guriga dhexdiisa ah. Waxa kale oo hadda la tuhunsan yahay in qaybo ka mid ah jirkeeda horey loo tuuray.

Markii Manoj Sane la soo taagay maxkamada Thane isagoo lagu eedeeyay dil, ayaa waxaa lagu amray in xarunta booliska uu muddo sideed maalmood ah ku sii jiro. Dabcan, booliiska ayaa wali ururinaya macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Sane iyo Vaidya waxayna isku dayayaan inay ogaadaan sababta dhabta ah ee ka dambeysa dilka.

Ka dib markii ay maxkamadu amartay in Sane loo diro xabsiga booliska, Meera Bhayander ku xigeenka taliyaha booliska Jayant Bajbale ayaa u sheegay 'BBC Marathi' in booliisku ay tahay inay baaritaan dheeraad ah sameeyaan.

Waxaa la sheegay in Saraswati Vaidya ay agoonimo ku soo kortay ka hor inta aysan la kulmin Manoj Sane.

"Marxuum Vaidya qoyskeeda ilaa hadda si buuxda looma garanayo, waa run inay ku noolayd ashram, weli baaritaan ayaan wadnaa, Sane wuxuu hadda sheegay in labadooda ay ku kulmeen dukaan raashin lagu iibiyo, oo uu ka shaqeyn jiray laakiin waan hubineynaa," ayuu yiri Bajbaale ku xigeenka taliyaha booliska.

Waxaa sidoo kale jiray warar sheegaya in Sane uu sheegay in Vaidya iyada is dhishay oo oo aanu dilka geysan.