Ma bannaan tahay inaad u gacan qaaddo walaashaa ama haweeney qoyskaaga ka tirsan?

Haweeneydan ayaa muuqaal ay soo duubtay soo dhigtay barteeda Tiktok iyadoo wajigu ay kaga yaallaan nabarro badan, waxayna ku cataabeysay in la dilay.

Kolkii danbe, ayaa haweeneydii la sheegay in walaalkeed u gacan qaaday ay muuqaal jawaab ah soo dirtay, iyadoo sheegtay in aanu u gacan qaadin walaalkeed, balse bararka wajigeed ka muuqda uu yahay jirro si kale iyada u heysata.

Sheekadan dhab iyo dhalanteed, tii ay ahaataba, ma gar baa in haweenka loo gacan qaado, haddii ay ku kacaan fal ka careysiiya xubnaha qoyskeeda?

Waxaan la hadalnay Sheekh Cabdul Xayi Sheekh Aadan, bal inuu bayaaniyo waxa shareecada Islaamku ay ka qabto arrinta ah in loo gacan qaado haweenka.

Ma mamnuuc baa in dhangad lagu dhufto haweenka?

Wuxuu intaa ku daray Sheekh Cabdul Xayi, in mas’uuliyadda ragga dusha loo saarey, laga doonayo in ay iyagu kasoo dhalaalaan.

Sheekha CabdulXayi ayaa sheegay in diinta Islaamku haweenka ay ilaalisay, oo ay ku tilmaantay iney yihiin sharaf dhawrsan, oo lama taabtaan ah.

Sheekha, ayaa tilmaamay in la oggol yahay in marka hore la waaniyo haweeneyda, oo ay ku jirto asluub iyo is qadarin.