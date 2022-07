Waddan Muslim ah oo hub u diraya Ruushka

40 Daqiiqadood ka hor

Lataliyaha Amniga Qaranka ee Aqalka Cad, Jake Sullivan, ayaa sheegay in xogta uu Maraykanku helay ay muujinayso in Iran ay isu diyaarinayso inay ciidamada Ruushka u tababarto adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.

Waxa uu intaa ku daray in aanay caddayn in Iran ay weli soo dhiibtay iyo in kale.