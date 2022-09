Xiisadda Turkiga iyo Giriigga: Maxaa dhex maray diyaaradaha dagaalka ee labada dal?

19 Daqiiqadood ka hor

Turkiga ayaa ku eedeeyay Giriigga in ay dhibaateeyeen diyaaradihiisa F-16-ka, iyagoo u adeegsaday qalabka difaaca hawada ee S-300, ee ku rakiban jasiiradda Crete.

Balse Giriigga ayaa beeniyay eedeymahaas, waxa uuna Turkiga ku eedeeyay in diyaaradiha dagaalka uu usoo diray hawada Giriigga iyagoo aan lasoo wargelin, sidaas awgeedna ay kusoo xad gudbeen hawadooda.

Waxaa laga cabsi qabaa in doorashooyin kusoo socda Turkiga iyo Giriigga iyo xasilooni darro siyaasadeed oo gudaha ah ay sii xoojiyaan xiisadda u dhaxeysa labada waddan.

Booqashooyin ay is weydaarsadeen wasiirrada Arrimaha Dibadda ee Turkiga iyo Giriigga iyo kulan uu Raysul Wasaaraha Giriigga, Kyriakos Mitsotakis, magaalada Istanbul kula yeeshay Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan, 13-kii March 13, 2022, ayaa rajo fiican usii yeelay in xiisadda ay degto.

Tallaabadii uu Turkiga ka carooday

Hase yeeshee, waxay xaaladdu faraha ka baxday kaddib markii Raysul Wasaare Mitsotakis oo bishii May booqday Mareyknaka uu Golaha Wakiillada ee Congress-ka ka codsaday in aysan oggolaan in uu Mareykanka ka iibiyo Turkiga 40 diyaaradaha dagaalka ah ee noocoodu yahay F-16.