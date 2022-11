Qalab militari oo uu Turkiga muddo ka codsanayay Mareykanka oo uu hadda sameystay?

53 Daqiiqadood ka hor

Afhayeenka Madaxweyne Tayyib Erdogan ayaa dhawaan ku dhawaaqay in meel wanaagsan ay mareyso in uu Maraykanku u fasaxo in diyaaradaha dagaalka ee F-16 uu ka iibiyo Turkiga lagana yaabo in la dhamaystiro bilaha soo socda.