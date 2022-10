Trump oo mar ku sigtay inuu “shaqada ka eryo gabadhiisa”

19 Daqiiqadood ka hor

Faahfaahinta arrintaas iyo arrimo kale oo xasaasi ah ayaa lagu soo bandhigay buug ay qortay Maggie Haberman oo ah weriye u shaqeysa New York Times, kaasoo cinwaan looga dhigay “Nin Isku Kalsoon”.

Madaxweynihii hore ayaa ku dhaliilay weriyaha in buuggeedu uu yahay mid ay ka buuxaan sheekooyin aan dhab ahayn, isla markaana aan la hubin.

Kulan ay fadhiyeen agaasimihii Aqalka Cad, John Kelly iyo qareen Don McGahn, ayaa Trump waxa uu ku sigtay in bartiisa Twitter uu ku shaaciyo in gabadhiisa Ivanka iyo seygeeda Jared Kushner oo xilal muhiim ah hayay ay shaqada ka tegi doonaan, sida ay buugga ku sheegtay Haberman.

Waxaase arrintaas ka digay Kelly oo kula taliyay Trump in marka hore uu la hadlo gabadhiisa iyo seygeeda. Trump ayaa ka gaabsaday inuu la hadlo, waxaana ay sii wateen shaqooyinkooda ilaa inta uu ka dhammaaday xilkiisa.

Buugga ayaa lagu sheegay in Trump uu marar badan dhaliilay wiilka uu sodogga u yahay, isagoo mar ku tilmaamay inuu u “hadlo sida ilmaha” kaddib markii uu dhegeystay khudbad uu Kushner jeediyay 2017.

Trump oo ka hadlay qodobkaas ayaa sheegay in weligiis “aanu ku fekerin” eryidda Ivanka iyo seygeeda.”

Qoraaga buugga ayaa sheegtay in Trump uu marar dhowr ah soo jeediyay in la duqeeyo goobaha lagu diyaariyo maandooriyaha ee dalka Mexico, arrintaas oo uu ka yaabay xoghayihii gaashaandhigga ee xilligaas, Mark Esper.

Fekerkaas ayaa ka dhashay kaddib markii uu Brett Giroir oo la shaqeeya waaxda caafimaadka dadweynaha uu tegay Aqalka Cad, isagoo ku labisan dharka hay’addaas oo u eg kan ciidanka. Waxa uu Trump u sheegay inay tahay in si adag loola xisaabtamo goobaha lagu farsameeyo daroogada ee Mexico.

Sida buugga lagu sheegay Trump ayaa u qaatay in Giroir uu yahay taliye ciidan (labbiska awgiis), waxaana uu soo bandhigay in la duqeeyo. Howlwadeennada Aqalka Cad ayaa markaas kaddib u sheegay Giroir in aanu mar dambe soo xiran dareeskaas.