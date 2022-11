Warar dheeraad ah oo ka soo kordhay toogashadii lagu dhaawacay Imran Khan

Raysal wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif ayaa ka codsaday madaxa cadaaladda Umar Atta Bandyal inuu sameeyo guddi dhamaystiran oo baara eedeymaha Imran Khan ee ah in xubna sarsare oo dowladdaq ka tirsan ay soo maleegeen isku day khaarijin isaga ka dhan ah.

Shahbaz Sharif ayaa sheegay in haddii codsigan maanta la aqbali waayo ay su’aalahaasi sii socon doonaan xilliyada soo socda, islamarkaana wararkan uu dhammaan doono oo kali ah marka xaqiiqada laga soo saaro maxkamadda.

Shahbaz Sharif ayaa sheegay in Hindiya ay ka jirto farxad ku aadan hadalka Imran Khan. Waxa uu sheegay in eedeyma "been abuur ah" uu Imran Khan u soo jeediyay isaga, wasiirka arrimaha gudaha Rana Sanaullah iyo 'sarkaalka kale oo sarsare'.