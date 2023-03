Daraasad: Maxaan ugu qosolnaa qofka turaanturooda ama qalad ka dhaco?

Waxaan ahay qofka ugu horeeyay ee qiranaya in uu dambi dareemo marka uu sidaa u dhaqmo.

Fursadaan waxaan uga faa’iideysanayaa inaan raali galiyo saaxiibadeey Janie maadaama aan ku qoslay markii aan daawaday iyada oo dhulka ku dhacaysa, waxay isku dayaysay in ay is celiso iyada oo lugaheedu turaanturoonayaan.

Xoog ayaan u qosolnaa, inta badan inaga oo aan is celin Karin, markaan daawano muuqaallo dad ku faya.

Laakiin miyaanan u damqan dadkaas oo xaalad nuglaan iyo ceeb dareemis ah ku jira xilliga ay kufaan? Way noqon kartaa, balse waxaa la xaqiijiyay in qosolkeenna aysan sabab ahayn naxariis darro ama inaan ku qanacsanahay dhibaatada qofka gaareysa.

Ka qabiir cilmi nafsi ahaan iyo xeeldheere dareemada bani'aadamka, waxaan jeclaan lahaa inaan nalka ku iftiimiyo xaaladahaan oo laga yaabo in ay qiyaameeyaan qosolkeenna caadiga ah.

Saadaalin la’aan iyo ishayn kari waa

Waxa ugu horeeya arrintaan waa la yaabka nagu dhaca. Gaarn ahaan, waxaa loo arkaa in qofku la yaabo xaalad maalin walba nolosha ka dhacda, iyada oo u muuqatay in qofku uu kontoroolayay wax walba oon noloshiisa ah sikimo ka hor.

Xaaladda is hayn kariwaynta waxay cadeyneysaa qaladka ku dhacay saadaalinteena: Waxaan saadaalinay in sheyga X uu noqon doono Y, laakiin arrintii si aan la filayn ayay isugu badashay B. waxaa qaldanaa saadaalinteena ku aadan waxa dhacay. Waxa caqliga gali kara ma ahayn.

Shucuurta wajiga

20 sawir oo ah dabeecada ah kuwaas oo loogu talagalay in ka qayb galayaashu ay ku jahwareeraan waxa loogu tala galay cilmi barista. Waxaa loo sheegay inay batan riixaan mar walba oo uu soo muuqdo midkamid ah sawirada, qaabka maskaxdoodu u fakareyso waxaa la diiwaan galiyay inta shaqadu socotay. Waxaas sidoo kale la waydiiyay in ay sheegaan in ay wax lagu qosol u arkaan sawirk kasta oo la soo bandhigay.