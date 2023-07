Faa'iidooyinka aadan ogeyn ee uu leeyahay qajaarka

Qajaarku waa geed jirka u leh faa’idooyin caafimaad oo aan la soo koobi karin, Waxaa ka buuxo fiitamiinada K, C, iyo A, waxaa kaloo laga helaa fiber iyo macdanaha potassium iyo calcium. Qajaarku 95% waa biyo sidaas darteed waxa uu jirka ka ilaaliyaa engaga.

Caafimaadka Faa’idooyinka uu u uleeyahay qajaarka waxaa ka mid ah:

1. Wuxu yareeya Xanuunada kudhaca kalagoysyada/Isgoysyada ama lafaha: Lafa beelka (osteoporosis) waa xanuun ku dhaca lafaha, waxuu sababaa in awooda lafahu ay daciifaan ama ay khafiifaan taasoo keeni karta in laftu ay jabto xataa hadii inyar la qaloociyo. Qajaarka waxaa laga helaa macdanaha calcium, copper, magnesium, iyo potassium kuwaas oo xoojiya caafimaadka lafaha. Cabitaanka qajaarka waxa uu ka hortagaa lafo beelka iyo cilladaha lafaha ee da’da la xiriira. Sida laga soo xigtay bogga Cleveland Clinic. Daraasad ka soo baxday joornaalka PLos Medicine ayaa lagu ogaaday in ka dib marka haweenka dhalma gooyaan uu caawiyo isticmaalka qajaarka.