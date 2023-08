Gabadh ninkeedii 'madow' dartii ku nacday oo laga furay

24 Daqiiqadood ka hor

Maxkamadda sare ee gobolka Karnataka ee dalka Hindiya ayaa sheegtay in haddii nin ay xaaskiisa ay ku caydo ama bahdil ahaan ugu tilmaanto midabkiisa madoow ay taasi la macno tahay naxariis darro, ayna sabab adag u tahay racfaanka furriinka.

Lammaanahan ayaa is guursaday sanadkii 2007, waxaana ay isku dhaleen gabadh. Sannadkii 2012, ninku wuxuu gudbiyay codsi furriin maxkamadda qoyska ee Bangalore.

Maxkamadda ayaa sidoo kale xukunkeeda ku sheegtay in caddeymaha diiwaanka ku jira ay sidoo kale muujinayaan in xaaska ay ninkeeda u ku caayi jirtey si ay isaga hoosaysiiso midabkiisa madow, sababtana ay darted ay bilawday in ay ku noolaato meel aan ahayn Meesha uu joogo.