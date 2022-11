‘Mucjisada’ Qadar: sidee dalkan yar ku noqday mid kamid ah wadamada ugu qanisan caalamka?

Sannadkii 1950-kii Qadar waxa degganaa in ka yar 25,000 laakiin 1970kii waxa ku noolaa in ka badan 100,000 oo qof.

Waddankii dadkiisu ku tiirsanaayeen kalluumaysiga 1970-kii Qadar waxaa u bilaabmay in uu kobco wax soo saarka guud (GDP) oo gaaray in ka badan 300 milyan oo doolarka Mareykanka ah.

Sanad ka dib, Qadar ayaa lagu dhawaaqay in ay tahay waddan madax-bannaan ka dib markii ay isga baxeen Ingiriiska. Waa cusub ayaa u baryay kaasi oo isna la yimid hal-abuur labaad oo dalkan qani ka dhigay.

Dhaqaalaha Qatar ayaa imika muuqda ka dib markii ay in ka badan 200,000 oo milyan oo dollar oo ay ku maal-gelisay Koobka Adduunka,.

Su’aalaha ay dad badan oo caalamka ah is weydiinayaan ayaa waxaa ka mid ah sida loo soo agaasimay ciyaaraha, iyadoo ay jiraan cabashooyin ka imaanaya hay’adaha xuquuqul insaanka oo ku aaddan xaaladda shaqaalaha ku howlan dhismaha oo intooda badan ka yimid dalal ay ka mid yihiin Nepal, India iyo Bangladesh.

Marka laga soo tago eedeymahaas, waxaa cad in tani ay ka badan tahay Koobka Adduunka ee dal yar oo waqti yar gudaheed qani ku noqday, haatanna doonaya in uu muujiyo kaalintiisa ah in uu yahay juqraafi ahaan dal muhiim oo hormarsan.