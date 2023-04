Gabadhan 6 jirka ah: Waxaa lagu toogtay Mareykanka markii kubad ay ku dheeleysay uga dhacday guri

Saacad ka hor

Booliska ayaa sheegay in Robert Louis Singletary, oo 24 jir ah oo looga shakisan yahay toogashada uu weli baxsad yahay isla markaana ay ku raad joogaan.

Booliska ayaa sidoo kale eedeysanaha ku soo oogay labo dacwadood oo kala ah in uu qaaday weerar isagoo adeegsanayay hub halis ah xilli uu damacsanaa in uu wax dilo iyo hal dambi oo ah in uu heystay hub.