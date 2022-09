Dacwad lagu soo oogay dad u badan Soomaali oo dowladda Mareykanka lacag ka dhacay

Aimee Bock, oo ah agaasimaha hay'ad aan faa'iido doon ahayn ee udub dhexaadka u ah eedeymaha, ayaa diiday wax khalad ah in ay sameyeen

Dadka la tuhunsan yahay ayaa loo heystaa inay si sharci darro ah ku qaateen lacag dhan $250m (£220m) oo qeyb ka ahayd dhaqaale ay dowladdu ugu talogashay in lagu quudiyo carruurta baahan inta uu socday safmarka Covid.

Lacagtaas ayaa la sheegay in eedeysaneyaashu ay u isticmaaleen inay ku fushadaan danahooda gaarka ah, iyagoo ku iibsaday hanti isugu jirta gawaari iyo waxyaabo kale oo qaali ah.

Booliska federaalka Mareykanka ayaa Talaadadii shaaciyay magacyada eedeysaneyaasha oo dhammaantood lala xiriiriyay haweeney lagu magacaabo Aimee Bock, oo ah aasaasaha iyo agaasimaha shirkad lagu magacaabo “Feeding Our Future”, oo ah hay’ad aan dhaqaale-doon ahayn oo ka qeyb qaadaneysay maalgelinta Barnaamijka ay dowladda federaalka Mareykanka ugu talogashay quudinta carruurta ee gobolka Minnesota.

Haweeneyda la magacaabay ayaa dhankeeda sheegtay in aysan khalad sameynin. Qareen u doodaya Bock ayaa BBC-da ku yiri: “Laga soo billaabi maalintii ugu horreysay, waxaan mar walba muujineynay in aannaan wax dambi ah lahayn.” Christopher Wray, oo ah agaasimaha Hay’adda Dambi-baarista Federaalka Mareykanka (FBI), ayaa sheegay in arrintan oo ah “fal argagax leh” ay ahayd tii ugu weyneyd ee abid shaaca laga qaado.