Waa maxay saamaynta ka dhalan karta musallafidda Magaalada labaad ee ugu weyn UK

24 Daqiiqadood ka hor

Magaalada labaad ee ugu weyn Boqortooyada Ingiriiska - Birmingham, ayaa ku dhawaaqday in ay musallaftay oo ay kacday. Haddii si kale loo dhigo, magaaladu waxay ku guul darraysatay in ay iska bixiso kharashaadka ku baxaya hawlaha ay dadweynaha u qabato.

Madaxa Golaha John Cotton wuxuu sheegay in la ilaalin doono adeegyada loo fidiyo dadka nugul

Waxa la maqlay in shaqaaliha ay ka midka yihiin kaaliyeyaasha, Macallimiinta iyo shaqaalaha cuntada, aysan helin gunnooyinka la siin jiray shaqaalaha qabta shaqooyinka ay raggu u badan yihiin, sida kuwa qashinka qaada iyo nadiifiyeyaasha waddooyinka.

Tan iyo markaas, goluhu wuxuu bixiyey kharash gaaraya £1.1 bilyan oo gini oo u dhiganta $1.3 bilyan oo doolarka Maraykanka ah, taas oo dhammaan kaga baxday cabashooyinka sinnaan la’aanta Mushaharka waxaana hadda lagu leeyahay £760 milyan oo gini oo looga guuleystay dacwado sinnaan la’aan mushaharka ah. Waxaa intaa dheer in tani ay sare usii kacayso £14 milyan oo gini bil walba.

Siday u saameyneysaa dadka ku nool magaalada?

Golaha magaalada Birmingham wuxuu sheegay in la joojin doono dhamaan kharashaadka cusub marka laga reebo kuwa aasaasiga ah

Ugu horeyn waxay dadku la kulmeen niyad jab ku aaddan hubanti la’aanta ah dhibaatooyinka rasmiga ah ee ka dhalan kara iyo waxa ay ka dhigan tahay in ay magaaladu kacday.

Golaha deegaanku wuxuu bulshada magaalada u fidiyaa adeegyo aasaasi ah oo haddii ay meesha ka baxaan ay ka dhigan tahay in golihiina meesha ka baxay. Adeegyadan waxa lagu sheegay in lagu qasban yahay inay sii shaqeeyaan, waxaana ka mid ah:

Waxaa la qiyaasayaa in la dhimi doono inta jeer ee qashinka laga qaado xaafadaha

Laakin waxa ay la macno tahay in ay u badantahay in la dhimo adeegyada kale kuwaas oo goluhu u arko in ay yihiin "wax aan aasaasi ahayn". Wali ma cadda waxa ay yihiin.