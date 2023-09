Jaceylkii Maryan Mursal iyo Axmed Cigaal iyo heybsooca guurka Soomaalida

Waa gabadh loo arko inay kasoo jeedo reeraha hooseeya ee la yaso ee Soomaalida, iyo wiil kasoo jeeda reeraha isu arka inay sarreeyaan, laakiin labadoodu dhib isu-maqabaan, oo way isdoorteen oo way is jecel yihiin. Laakiin dad kale oo aysan iyagu aqoon, una tirsaneyn baa isku heysta oo ka doodaya arrimahooda.