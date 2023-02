Ruushka ma wuxuu qaadi rabaa weerar cusub maalinta sanad guurada koowaad ee dagaalka Ukraine?

Saacad ka hor

Wasiirka gaashaandhigga ee Ukraine ayaa sheegay in Ruushu uu isu diyaarinayo duullaan wayn oo cusub, waxaana uu ka digay inuu bilaaban doono markii la gaaro 24-ka Febraayo.

Oleksii Reznikov ayaa sheegay in Moscow inay isu keentay kumannaan askar ah ayna suuragal tahay “inay wax iskudaydo” si ay ugu xusto sannadguurada koobaad ee ka soo wareegatay duullaankeedii bilowday sannadkii hore.

Weerrarka ayey sidoo kale suuragal tahay in lagu soo beego 23-ka Febraayo oo ku began maalinta Russia's Defender of the Fatherland Day, taas oo ay milaterigu xusaan.