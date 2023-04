Saddex natiijo oo dagaalka Sudan ku dambeyn karo

1) Guul milatari oo deg deg ah

Waxaa loo maleynayaa in ay ciidamadu haystaan taageerada buuxda ee Masar oo ah quwadda gobolka in kasta oo sida rasmiga ah ay deriskan dhanka wuqooyi qaaateen dhexdhexaadnimo.

2) Colaad daba dheeraata

3) Heshiis nabadeed

Diblomaasiyiinta ayaa isku dayaya in ay labada Jeneraal ku heshiiyaan in xabad joojinta la kordhiyo, laakiin marka ay timaado in la bilaabo wada hadal nabadeed, cidina hadda ma fileyso in ay taasi dhaceyso waqti dhow.