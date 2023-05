Madal qabata Shukaansiga muslimiinta oo ku guul darreysatay dacwad ay la gashay mid kale

Saacad ka hor

Maxkamadda Racfaanka waxay taageertay go'aankii Juun 2022 ee ahaa in macmiilka caadiga ahi uu isku qaldi karo labada magac isaga oo u maleynaya in Muzmatch - oo hadda Muzz la yiraah ay tahay Match Group, oo sidoo kale iskaleh abka kale ee Tinder.

Kooxda Match Group ayaa sheegtay in ay ku faraxsantahay in maxkamada ay go’aan ka gaarto.

Af-hayeen u hadlay ayaa BBC-da u sheegay: "Waxaan had iyo jeer ognahay in Muzmatch ay si aan cadaalad ahayn uga faa'iidaysanaysay sumcaddayada iyo maalgashiga shirkaddayada oo ay si xaq darro ah ugu duushay baalasha Match Group si ay u faa'iiddo.

'Isbeddel yar'

Mr Younas waxa uu sheegay in Match Group ay isku dayeen in ay iibsadaan meheraddan afar jeer oo kala duwan, oo ay ku jirto in ay soo bandhigeen lacag dhan £28m ($35m), oo uu sheegay in uu diiday.