Xogta doonta ku degtay xeebaha Talyaaniga

53 Daqiiqadood ka hor

Ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa xaqiijiyay in in ka badan 30 muhaajiriin sharci darro ah la la’yahay, kadib markii ay la qalibantay doon ay doonayeen in ay ku tagaan xeebaha koofurta Yurub.