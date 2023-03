Sida ay malaayiin doolar guryo ugu iibsatay gabadhaan kaligii-taliyuhu dhalay

Intaas ayaa lagu daray in shirkado xisaabaadka ka shaqeeya oo ku yaalla London iyo jasiiradaha British Virgin ay qayb ka ahaayeen shirkadaha ku lugta leh shaqadan.

Arrintaan ayaa keeneysa shako suuragal ah, taas oo in Ingiriisku dadaal ku bixinayay sidii uu uga hortagi lahaa hodanimada sharci darrada ah.

Masuuliyiinta Ingiriiks ayaa horay loogu eedeeyay in aysan si buuxda uga hortagin dambiilayaasha ka yimaada meelaha fogfog ee Ingiriiska u isticmaala in ay ku xalaaleystaan lacagaha sharci darrada ah.

Ma jirto wax xog ah oo ku saabsan in kuwa matalayay shirkadaha xiriirka la leh iyada ay ka war hayeen hawlaheeda ama xitaa in ila dhaqaalahu ka imaanayaan la xannibi karo midna. Dhamaan kuwa adeegyada u fidiyay gabdhaan gudaha Ingiriiska ayaan baaritaan iyo ganaax midna lagu sameyn.

Laakiin sanadkii 2014 kii ayaa hal mar laga waayay saaxadda. Mar dambe waxaa soo baxday in loo xiray musuqmaasuq, xilligaas waxaa xilka wali hayay aabaheed, waxaana la xukumay bishii December ee sanadkii 2017 kii. 2019 kii ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyay in ay jabisay xabsi gurigi horay loo galiyay.

Dacwad oogayaasha ayaa ku eedeeyay in ay qayb ka ahayd koox dambiilayaal ah oo maamulayay hanti ka badan $1 bilyan oo dollar oo taalay 12 wadan oo ay kamid yihiin Ingiriiska, Ruushka iyo Midowga Imaaraatka Carabta.

Xigashada Sawirka, Freedom For Eurasia

Si walba, Karimova iyo kooxdeeda ayaa horay u gaday qaar kamid ah guryihii lagu eedeeyay in ay musuqa ku gateen.

Freedom For Eurasia ayaa baartay diiwaanka guryo iyo dhulal si ay u ogaato ugu yaran 14 guri oo la sheegay in ay iibsatay ka hor qabashadeeda, iyo sida la sheegay lacago laga shakisan yahay oo yaalla wadamo kala duwan, sida Ingiriiska, Switzerland, France, Dubai iyo Hong Kong.

Warbixinta Freedom For Eurasia waxay ku magac dhawday shirkado ku yaalla London iyo jasiiradaha British Virgin kuwaas oo ay sheegtay in ay isticmaashay Karimova ama dadkii ay xiriirka la leheed, si ay ugu suura gasho in ay sii wadaan dambiyadii ay faraha kula jireen ee iibsiga guryaha iyo diyaaradda qaask ah.