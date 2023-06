Maqaarkaaga iyo wadnaha muxuu ka badali karaa hilibka cas?

50 Daqiiqadood ka hor

Qoysas badan ayaa xoolo qalanaya halka kuwa kale ay sugayaan in uu kasoo gaaro deriskooda, qaraabadooda ama saaxiibadood. Blasé toddobaadkan qoys waliba waxaa u yaal qorshe ah in si wada jir ah ay ugu damaashadaan munaasabadda ciidda isla markaana ay cunaan cuntooyin u badan hilib ariga.

Waa maxay Faa’iidooyinku?

Dhaqanka ah in maalinta Ciida la cuno cunnooyin u badan oo hilibka cas ayaa laga isticmaalaa dalalka islaamka oo dhan maadaama la qalo xoolo badan saas darteedna hilb badan la sameeyo maalmaha ciidda , waxaana la ogyahay in hilbkani u fiican yahay maqaarka jirkaanna isaga oo ka dhiga mid qurux badan isla markaana tamar leh.Balse waa maxay sababta keentay in Ururka Caafimaadka Adduunka uu soo jeediyo in la dhimo isticmaalka hilibka cas?