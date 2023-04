Sidee ayay ku dhacday in 14 milyan oo doolar lagu dhaco 2 saacadood gudohood?

Bal qiyaas in adigoo Hindian ah oo ah shaqaale mushahar yar ka qaata shaqo maalinla ah doorkaagana yahay inaad tagto bangiga qeybta lacag caddaanka ah oo aad oo aad lacag ka soo bixiso.

Qiyaastii nus saac ka dib, kaliya si ay u badbaadaan, waxay oggolaadeen in Visa ay joojiyaan dhammaan kaararka bangiga Cosmos. Hakintani waxay ku yeelatay saameyn weyn iyo khasaare baaxad leh.

Iyaga oo isticmaalaya muuqaalka CCTV-ga iyo sidoo kale xogta talefannada gacanta ee meelaha u dhow ATM-yada, ayaa baarayaasha Hindiya waxa u suurtagashay in ay xiraan 18 tuhmane toddobaadyo ka dib weerarka. Intooda badan hadda waxay ku jiraan xabsiga, oo ay maxkamad ku sugayaan.

Singh wuxuu sheegay in nimankan aysan ahayn burcad waaweyn. Dadka la xiray waxaa ka mid ahaa kabalyeeri, darawal iyo kabo sameeye. Mid kalena waxa uu haystay shahaado farmashiye.

Iyada oo ay taasi jirto, waxa uu Gen Brijesh Singh u malaynayaa in markii uu weerarka dhacay, xataa nimankii loo qoray inay yihiin "gacan dheeraad ah" waa ay ogaayeen waxa ay dhab ahaantii samaynayaan.

Baarayaasha waxay rumeysan yihiin in dalka go’doonsan ee Kuuriyada Waqooyi uu ka danbeeyay weerarka.

Mas’uuliyiinta Mareykanka ayaa rumeysan in dowladda Kuuriyada Waqooyi ay u adeegsaneyso koox burcad ah oo caan ah si ay u jabsadaan bangiyada iyo hay’adaha maaliyadda ee adduunka si ay u xadaan lacagta ay u baahan tahay si dhaqaaluhu u sii socdo oo ay u maalgeliyaan barnaamijka hubka.

Maamulka Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ku qiyaasay in Kuuriyada Waqooyi ay leedahay ilaa 7,000 oo burcadda internet-ka ah oo la tababaray. Uma badna in dhamaantood ay ka shaqeeyaan gudaha dalka, halkaasi oo dad yar ay heystaan ogolaanshaha isticmaalka internetka, taasoo adkeyneysa in la qariyo dhaqdhaqaaqyada isticmaalayaasha. Taa beddelkeeda, inta badan waxa loo diraa dibadda.