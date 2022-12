Xasan Sheekh Maxamuud oo shaaciyay xilliga lasoo celinayo dhammaan ciidamada Soomaalida ee ku sugan Eritrea

Saacad ka hor

Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu beeniyay in uu ka qeyb qaatay warar la isla dhexmarayay oo ku saabsanaa in ciidamada ku sugan halkaas ay ka barbar dagaallameen kuwa Eritrea xilligii uu socday dagaalkii Tigray.

Maxay yihiin ciidankan?

Wuxuu sheegay in ciidankaas oo tiradooda ay gaarayso 5,000 oo askari ay isugu jiraan qeybaha ciidanka. Wuxuu xusay in ay tababarka dhameysteen bartamihii sanadkii 2021. "Iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay in ay isa saameyso," ayuu yiri Farmaajo.