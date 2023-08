Laba jimicsi oo aad qolkaaga ku samayn karto oo hoos u dhigi kara dhiigkarka

19 Daqiiqadood ka hor

Sida ay sheegeyso daraasadaan oo uu daabacay joornaalka daawooyinka ciyaaraha ee Ingririiska, horay waxaa loo ogaa in la sameeyo jimicsiyo ay kamid yihiin lugta, orodka iyo baaskiil wadista, balse arrinkaas hadda loo baahan yahay in wax laga badalo, sida ay qabto daraasaddu.

Daraasadda oo lagu sameeyay 16 kunoo ruux ayaa sheegaysa in dhamaan jimicsiyada door fiican ka qaataan hoos u dhigidda cadaadiska dhiigga.

Balse labada jimicsi ee ah (xusulada iyo faraha cagta oo dhulka la dhigo, calooshana kor loo hayo) iyo squats (Inaad fariisato adiga oo darbi dhabarka ku haya oo aan salka dhulka dhigin) in ay yihiin kuwa aad muhiim ugu ah dhiigkarka.

Dhaqtar wax ka sameeyay daraasaddaan oo lagu magacaabo Dr Jamie O’Driscoll ayaa sheegay in jimicsigaan oo laba daqiiqo la isku dhajiyo laba daqiiqo kadibna la sii daayo uu keenayo in dhiigu si habsami leh u qulqulayo.

Dhiig karka ayaa cadaadis saara xididada dhiigga, wadnaha iyo xubno kalaba, taas oo keenta halis ah in wadno xanuun ama qalal.

Dadka ay da’doodu ka sareyso 40 ka yaa lagu taliyaa in ay shanti sanaba mar fiiriyaan caafimaadkooda.

Daraasad hore: Dadka Afrikaanka ah oo 46% dhiigkar qaba

Cilmi baaris ay samaysay Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO ayaa lagu ogaaday in boqolkiiba afartan iyo lix dadka Afrikaanka ah ay qabaan dhiigkar heerkiisu aad u sareeyo, arrintaas oo keenaysa in qaaraddu ay kaalinta koobaad ka gasho caalamka oo dhan.