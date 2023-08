Ma ogtahay in aad lugaysaa maalin walba in ay ka hor tagto xanuunno badan?

Saacad ka hor

Muddo dheer ayaa la sheegayey in 10,000 tallaabo maalintii ay tahay tirada ugu wanaagsan ee aad u baahan tahay in aad gaadho si aad u ahaato qof caafimaad qabta - laakiin daraasad cusub oo dhawaan la sameeyey ayaa muujinaysa haddii se aad samayn karto wax ka yar 5,000 tallaabo ay ku filnaan karto kolka dhanka faa’iidada laga eego.

Falanqayn lagu sameeyey in ka badan 226,000 oo qof oo adduunka ah ayaa muujisay 4,000 tallaabo inay ku filan tahay haddii ay sameeyeen in ka yaraanayso khatarta ah in ay si degdeg ah u dhintaan iyo dhibaatooyin kale.