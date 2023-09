Maxaadan ogeyn oo ka dhacay Liibiya?

Saacad ka hor

Ilaa 10,000 oo qof ayaa lagu soo warramayaa in la la’yahay, sida ay sheegtay Bisha Cas, waxaana la filayaa in dhimashadu ay intaas ka sii badato.

Kumannaanka baddu qaadday

Shaqaalaha gurmadka deg dega ah ayaa boqolaal meydad ah kadhex helay burburka dhismayaasha magaalada Derna ee bariga Liibiya iyadoo laga cabsi qabo in dhimashadu ay kor u kacdo.

Dadkaas oo aad u tiro badan ayaa markii ay adkaatay in keli keli loo aaso hadda xaal marayaa in si wadar ah xabaalo wadareedyo loogu sameeyo, taas oo muujinaysa sida xaaladdu u adag tahay.

Wasiirka caafimaadka ayaa sheegay in meydadka wadarta loo soo saaray ee la aasay ay ku sii dhaw yihiin illaa 1000 qof.

Burburka cusub ee gaadhay bariga Liibiya

Kasim Al-Qatani, oo ah samafale ku sugan magaalada Bayda, ayaa barnaamijka Newsnight ee BBC-da u sheegay in ay ku adkeyd in samatabbixiyeyaashu ay gaaraan Derna, maadaama inta badan wadooyinkii ugu muhiimsanaa ee soo gala magaalada ay ahaayeen kuwo aan shaqayn oo aan la adeegsan karayn, sababtoo ah burburka soo gaadhay.

Waxaa la bilaabay baaritaan lagu ogaanayo sababta daadadka ay ugu suuragashay in ay geystaan khasaare intaas le’eg, isaga oo intaa ku daray in 2.5bn Diinaar Liibiya ah (£412m; $515m) la siin doono si dib loogu dhiso Derna iyo magaalada bari ee Benghazi.

Maamullo sida Soomaaliya kala qaybsan

Liibiya waxa ay ku jirtay jahawareer siyaasadeed tan iyo markii xukunka laga tuuray hogaamiyihii muddada dheer dalkaas Col Mucammar Al-Qadaafi isl amr ahaantaana la dilay 2011-kii, taas oo keentay in waddanka qaniga ku ah saliidda uu u kala go’o dowlad ku meel gaar ah, oo caalami ah oo la aqoonsan yahay oo ka shaqeysa caasimadda Tripoli, iyo mid kale oo ka hawl gasha dhanka bariga.

Kala qaybsanaanta maamul ayaa se loo arkaa in ay acaqabad ku noqon doonto gargaarka ka imanaya dawladaha shisheeye.

Jeneraalkan awoodda badan ayaa sheegay in mas’uuliyiinta barigu ay hadda qiimeynayaan khasaaraha ka dhashay fatahaadaha si waddooyinka dib loogu dhiso, korontadana loo soo celiyo si ay gacan uga geystaan gurmadka soo gaadhaya gobolka.

Shabakadda wararka ee Libya ee lagu magacaabo Al-Wasat ayaa soo jeedisay in ku guul-darraysiga dib-u-dhiska iyo dayactirka kaabayaasha dhaqaalaha ee Derna ka dib sannado badan oo colaado ah ay qayb laxaad leh ka tahay dhimashada sare ee sunaamigani sababay

Isu ekaanshaha sunaamiga Liibiya iyo Soomaaliya

Waxay kaloo isaga mid yihiin in aan laga warhelin wax digniin ah oo dadka looga digay in sunaami soo socoto, waxaana laga warhelay ayadoo biyuhu ay xaafadaha soo galeen.

In kasta oo Soomaaliya u eg tahay in ay ka soo kabanayso haddana dhanka kale labada dhinac waxaa ka jira maamullo is khilaafsan oo dhan kastaa dhinac gaar ka taliyo.