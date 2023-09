Ramzi bin Sheibah oo xaalad culus ku soo wajahday gudaha xabsiga Guantanamo Bay

59 Daqiiqadood ka hor

Sida laga soo xigtay wargeyska New York Times, Ramzi Bin Al-Sheiba oo 51 jir ah ayaa la filayay in maxkamadda lala soo taago afar eedaysane oo kale, waxaana uu mutaysan doonaa ciqaab dil ah, balse garsoore McCall ayaa sheegay in eedaysanuhu aanu diyaar u ahayn in maxkamad la soo taago. Sababo la xiriira caafimaadkiisa maskaxeed oo xumaaday.