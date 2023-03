Mareykanka oo war kasoo saaray rag loo heystay weriye 11 sano ka hor lagu afduubtay Soomaaliya

Saacad ka hor

Bayaan kasoo baxay xafiiska Xeer ilaaliyaha degmada Koonfureed ee gobolka New York ayaa lagu sheegay in Maxamed Tahliil Maxamed iyo Cabdi Yuusuf Xasan lagu helay dambi ah inay caawinayeen burcad-badeedii afduubatay weriyaha isla markaana ay ahaayeen labadii qof ee muhimkaa ahaa ee doorka weyn ka qaatay afduubkaas.

"Maanta garsooraha wuxuu dambi ku helay labo qof oo door weyn ka ciyaaray afduubkii in muddo ah lagu heystay Soomaaliya weriye Michael Scott Moore kuwaasoo kal ah, Maxamed Tahliil Maxamed iyo Cabdi Yuusuf Xasan" ayaa lagu yiri war kasoo baxay xafiiska Xeer ilaaliyaha degmada Koonfureed ee gobolka New York.

Mareykanka wuxuu faahfaahin ka bixiyay dambiyada kala duwan ee loo heystay labada qof ee la sheegay inay ka qeyb qaateen falkaas, xafiiska xeer ilaaliyaha gobolka Koonfurta New York ayaa ka dhawaajiyay in Maxamed Tahliil uu xilliggaas ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidanka Soomaaliya kaalinna ka qaaatay in loo handado weriyihii u dhashay Mareykanka ee burcad badeeda qafaalatay.