Sida uu u shaqeeyo iyo sharuudaha adeegga cusub ee lacagta lagaga helayo TikTok

Saacad ka hor

Lacagta laga samayn karo barnaamijkan ayaa ku xiran sida ay u shaqeeyaan fiidiyowyada waafaqa shuruudaha barnaamijka. Lacagta “abaalmarinta” ayaa marka la xisaabayo waxaa lagu qiimeeyaa in fiidiyowga uu shuruudaha soo buuxiyey iyo dakhliga kunkii fiirsasho ee fiidiyowyadaas shuruudaha soo buuxiyey (RPM).

Barnaamijkan oo dhowr bilood kaliya socda waxaa shuruudaha qofka doonaya inuu lacag ka sameeyo ka mid ah in akoon uu ku leeyahay Maraykanka, ugu yaraan inuu jiro 18 sano, in ay bartiisa ku xiran yihiin ugu yaraan 10,000 oo akoon, iyo in 30ka maalmood ee ugu dambeeyey fiidiyowyada laga daawaday bartiisa ay gaarayaan 100,000 oo daawasho.