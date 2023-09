Waa sidee xaalka sheekh Umal oo la sheegay inuu xanuunsanayo?

56 Daqiiqadood ka hor

Waxaa maanta hal mar warbaahinta bulshada ee Soomaalida ku soo dhex dhacay warka ah in Sheekha Soomaaliyeed ee Lagu magacaabo Maxamed Cabdi Umal uu aad u xanuusan yahay isla mar ahaantaana gaadhay heer uu awoodi waayo in uu salaadda dhammaysto, balse warkaas ayaa dib laga sheegay in uu been ahaa.